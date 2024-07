Liveübertragung: Donnerstag, 4. Juli, 13 Uhr

Drei von der AfD-Fraktion vorgelegten Anträge zur Hochschulpolitik berät das Parlament am Donnerstag, 4. Juli 2024. Im Anschluss an die knapp 70-minütige Debatte soll sowohl der Antrag mit dem Titel „Einer Ideologisierung der Hochschulbildung konsequent entgegentreten – Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder neu ausrichten“ (20/12090) wie auch der Antrag mit der Forderung nach „Einführung eines Friedrich-Tenbruck-Stipendiums für Soziale Gerechtigkeit“ (20/12092) zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung überwiesen werden.

Der Antrag mit dem Titel „Antisemitismus an der Wurzel bekämpfen – Die Bundesmittel für das Sonderprogramm ,Globaler Süden' zur Aufarbeitung der postkolonialistischen Ideologie einsetzen“ (20/12091) soll hingegen im federführenden Ausschuss für Kultur und Medien weiterberaten werden. (hau/03.07.2024)