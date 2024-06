Der Finanzausschuss befasst sich am Montag, 1. Juli 2024, mit der Verlängerung der Tarifermäßigung für Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft. Grundlage der öffentlichen Anhörung soll ein entsprechender Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP (20/11947) sein, der am Freitag, 28. Juni, erstmals im Bundestag beraten und im Anschluss an den Finanzausschuss überwiesen werden soll. (27.06.2024)

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Zeit: Montag, 1. Juli 2024, 12.30 Uhr bis 14 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 400