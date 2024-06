„Stärkung des Luftverkehrsstandortes Deutschland – Für angemessene Standortkosten, effiziente Abfertigung und sichere Arbeitsplätze“ lautet der Titel eines Antrags der CDU/CSU-Fraktion (20/11381), den der Bundestag am Donnerstag, 17. Mai 2024, debattiert und im Anschluss zur weiteren Beratung an den federführenden Verkehrsausschuss überwiesen hat.

Antrag der Unionsfraktion

Die Unionsfraktion fordert die Bundesregierung unter anderem auf, sich für eine Reduzierung der Standortkosten am Luftverkehrsstandort Deutschland einzusetzen, da die hohen Standortkosten einen erheblichen Nachteil im Wettbewerb bedeuteten und das Fliegen verteuerten. Die jüngste Erhöhung der Luftverkehrsteuer solle zurückgenommen werden, die den Einnahmen aus der Luftverkehrsteuer entsprechenden Haushaltsmittel in Forschungs- und Entwicklungsprojekte im Luftverkehrsbereich zu investiert werden, etwa zur Produktion und zum Einsatz von CO 2 -neutralen strombasierten Flugkraftstoffen und zur Flottenmodernisierung.

Die Einführung einer Kerosinsteuer sei weiterhin abzulehnen, um einen nationalen Alleingang und eine weitere finanzielle Belastung der deutschen Luftverkehrswirtschaft zu vermeiden. Das internationale CO 2 -Bepreisungssystem für die Zivilluftfahrt „Corsia“ sowie den EU-Emissionshandel, in den der Luftverkehr einbezogen ist, will die Fraktion unterstützen. Eine Ausweitung des für Flüge innerhalb Europas geltenden EU-Emissionshandels auf internationale Flüge lehnt sie aber ab. Administrative Kosten wie die Luftsicherheitsgebühren und die Gebühren für die Flugsicherung seien zu evaluieren und gegebenenfalls zu reduzieren oder anzupassen.

Die Fraktion plädiert ferner für eine höhere Effizienz der Luftsicherheitskontrollen unter Beibehaltung der größtmöglichen Sicherheit, um Abläufe zu optimieren und die Wartezeit für Fluggäste zu verkürzen. Die Neuausrichtung der Luftsicherheitskontrollen nach dem „Frankfurter Modell“, bei dem der Flughafenbetreiber die Organisation, Steuerung und Durchführung der Kontrollen verantwortet, unterstützt die Fraktion. Die von den Luftfahrtunternehmen zu tragenden Kosten für die Luftsicherheit müssten evaluiert und gegebenenfalls gesenkt werden. (hau/vom/16.05.2024)