Liveübertragung: Dienstag, 10. September, 12 Uhr

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) stellt am Dienstag, 10. September 2024, vor dem Bundestag in einer 45-minütigen Rede den Entwurf der Bundesregierung für das Haushaltsgesetz 2025 (20/12400) und den Finanzplan des Bundes für 2024 bis 2028 vor. Die Vorlagen sollen nach den bis Freitag, 13. September 2024, andauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

Ausgaben von 488,61 Milliarden Euro geplant

Der Entwurf der Bundesregierung sieht für 2025 Ausgaben in Höhe von 488,61 Milliarden Euro vor. Im laufenden Jahr 2024 stehen 488,88 Milliarden Euro zur Verfügung. Als Investitionen sind 81,01 Milliarden Euro ausgewiesen (2024: 70,82 Milliarden Euro). Für die kommenden vier Haushaltsjahre sind der Vorlage zufolge Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 107,2 Milliarden Euro vorgesehen.

Der Haushaltsentwurf sieht eine Nettokreditaufnahme in Höhe von 51,3 Milliarden Euro vor. Der Wert liegt unter der laut Schuldenregel zulässigen Nettokreditaufnahme. Die Bundesregierung rechnet mit Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben in Höhe von 388,45 Milliarden Euro – das ist ein Plus von 13,9 Milliarden Euro im Vergleich zu 2024 (374,55 Milliarden Euro).

Aufwuchs bei Verkehr und Verteidigung

Der größte der 25 Einzeletats ist wie in den Vorjahren der Einzelplan des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Für 2024 sind im Einzelplan 11 Ausgaben in Höhe von 179,26 Milliarden Euro eingeplant – 118,4 Millionen Euro weniger als in diesem Jahr. Den größten Aufwuchs im Vergleich zu 2024 verzeichnet der Einzelplan 12. Der Etat des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) steigt um 5,22 Milliarden Euro auf 49,67 Milliarden Euro. Mit 35 Milliarden Euro ist der Haushaltsplan des BMDV auch der größte Investitionsetat.

Einen deutlichen Zuwachs gibt es auch im Einzelplan 14 (Bundesministerium der Verteidigung). 53,25 Milliarden Euro – und damit 1,3 Milliarden Euro mehr als 2024 – sind hier als Ausgaben vorgesehen.

Weniger Geld für Entwicklungszusammenarbeit

Fast eine Milliarde Euro weniger als 2024 steht dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zur Verfügung. Statt 11,22 Milliarden Euro sieht der Haushalt des Einzelplans 23 für 2025 nur noch Ausgaben in Höhe von 10,28 Milliarden Euro vor.

Auch das Auswärtige Amt (Einzelplan 05: minus 836,47 Millionen Euro) und das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (Einzelplan 09: minus 832,5 Millionen Euro) müssen größere Ausgabenkürzungen hinnehmen. (hau/19.08.2024)