Liveübertragung: Donnerstag, 26. September, 13.10 Uhr

Drei Anträge der AfD-Fraktion zur Wirtschaftspolitik stehen am Donnerstag, 26. September 2024, auf der Tagesordnung des Bundestages. Sowohl der Antrag mit dem Titel „Deindustrialisierung stoppen – Aufschwung für Deutschland“ (20/12769) als auch die Anträge „Deindustrialisierung stoppen – Potential des Mittelstandes freisetzen und deutsche Arbeitsplätze bewahren“ (20/12967) und „Abwanderung der deutschen Industrie ins Ausland stoppen“ (20/12968) sollen im Anschluss an eine rund 70-minütige Debatte an die Ausschüsse überwiesen werden. Bei den weiteren Beratungen soll jeweils der Wirtschaftsausschuss die Federführung übernehmen.

Erster Antrag der AfD

Die AfD-Fraktion fordert die Bundesregierung auf, „den ordnungspolitischen Irrweg der sogenannten ,transformativen Angebotspolitik‘ zu verlassen sowie die aktive Industriepolitik zur Erfüllung von planwirtschaftlichen Transformationszielen zu beenden“.

Die Abgeordneten schlagen unter anderem vor, „Planungssicherheit für die Industrie herzustellen“, die Schuldenbremse einzuhalten, „zukünftig grundsätzlich auf wettbewerbsverzerrende kleinteilige Markteingriffe sowie Subventionen zu verzichten“ und einen „massiven Subventionsabbau zu betreiben und die eingesparten Mittel für Steuerentlastungen zu nutzen“.

Um den Fachkräftemangel zu begegnen, so heißt es in dem Antrag, sollten allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen verbessert werden. Auch sollte es eine Förderung von Aktivierungs-, Ausbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für Schüler, Studenten, Arbeitnehmer und Rentner geben. Um international wettbewerbsfähig zu bleiben, solle dafür gesorgt werden, dass „in einem ersten Schritt staatliche Bestandteile der Energiepreise allgemein gesenkt werden“. (hau/nki/25.09.2024)