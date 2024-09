Im Deutschen Bundestag befasst sich die 16. Internationale Konferenz der Ombudsinstitutionen für die Streitkräfte (ICOAF) am Dienstag, 1. Oktober 2024, in einer Sitzung mit Belastungen und Anforderungen an das Militär. Eingeladen zur 16. ICOAF haben die Wehrbeauftrage des Deutschen Bundestages, Dr. Eva Högl, und das Genfer Zentrum für Security Sector Governance (DCAF).

Die Sitzung wird live von 10.30 bis 12 Uhr auf www.bundestag.de übertragen.

Die Konferenz versteht sich als Plattform für die Förderung der demokratischen Kontrolle der Streitkräfte und unterstützt den Erfahrungsaustausch und die Zusammenarbeit der Ombudsinstitutionen. Das Thema der 16. ICOAF lautet: „Die Streitkräfte unter Druck – Ombudsinstitutionen und die Fürsorgepflicht gegenüber Angehörigen der Streitkräfte“.

Steigenden Anforderungen an Streitkräfte

In der Sitzung sollen die geopolitischen, technologischen und gesellschaftlichen Faktoren untersucht werden, die zu Belastungen und steigenden Anforderungen an Streitkräfte auf der ganzen Welt beitragen. Außerdem soll erläutert werden, wie sich diese auf die Streitkräfte auswirken – sowohl auf organisatorischer als auch auf individueller Ebene.

Als Rednerin und Redner eingeladen sind Elisabeth Braw von der Denkfabrik Atlantic Counsel, der Abgeordnete des österreichischen Nationalrats und Vorsitzende der Parlamentarischen Bundesheerkommission, Robert Laimer, sowie Emmanuel Jacob, Präsident der European Organisation of Military Associations and Trade Unions (Euromil). Moderiert wird das Gespräch von DCAF-Direktorin Nathalie Chuard. (irs/27.09.2024)