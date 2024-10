Zeit: Montag, 7. Oktober 2024, 11 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.200

Die Sitzung ist öffentlich und wird auf www.bundestag.de übertragen.

Der Ausschuss für Kultur und Medien befasst sich am Montag, 7. Oktober 2024, in einer öffentlichen Anhörung mit dem Filmförderungsgesetz der Bundesregierung (20/12660). Demnach soll die Filmförderungsanstalt (FFA) zur zentralen Einrichtung der Filmförderung des Bundes, die Vergabe der Fördermittel verstärkt automatisiert, die Themen Geschlechtergerechtigkeit, Inklusion und Antidiskriminierung stärker berücksichtigt und die Erhebung der Filmförderabgabe verlängert werden. Das Filmförderungsgesetz in seiner jetzigen Fassung wird Ende dieses Jahres auslaufen, die Novelle soll Anfang 2025 in Kraft treten.

Die Anhörung wird live im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Mit seinen 19 Mitgliedern ist der Ausschuss auf der Bundesebene für den gesamten Themenkomplex Kultur und Medien zuständig. Er kontrolliert zum Beispiel die kulturpolitische Förderpolitik der Bundesregierung, berät über die Zukunft der Deutschen Welle und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, entscheidet über die nationale Filmförderung mit oder diskutiert die Förderung geschichtlicher Lernorte von nationaler Bedeutung. (30.09.2024)