Zeit: Montag, 7. Oktober 2024, 12 bis 13.30 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101

Die Sitzung ist öffentlich.

Mit der Petitionen „Kinder- und Jugendhilfe - Stärkung von Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Deutschland“ befasst sich der Petitionsausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Montag, 7. Oktober 2024.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Nach Artikel 17 des Grundgesetzes kann sich jede und jeder mit einer Bitte oder Beschwerde an den Deutschen Bundestag wenden. Diese landen beim Petitionsausschuss, der die Petitionen prüft und berät. Dadurch hilft der Ausschuss festzustellen, ob beschlossene Gesetze das beabsichtigte Ziel erreichen oder zu neuen Problemen führen. Dann kann noch einmal kritisch überprüft werden, ob das Parlament in einem bestimmten Anliegen aktiv werden soll. (30.09.2024)