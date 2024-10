Zeit: Mittwoch, 16. Oktober 2024, 11 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.200

Die Sitzung ist öffentlich und wird auf www.bundestag.de übertragen.

Der Ausschuss für Klimaschutz und Energie befasst sich am Mittwoch, 16. Oktober 2024, in einer zweistündigen öffentlichen Anhörung mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 in den Bereichen Windenergie an Land und Solarenergie sowie für Energiespeicheranlagen am selben Standort“ (20/12785).

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Das 33-köpfige Gremium ist für alle Aspekte der Energiewende und die damit verbundenen Fragen des Klimaschutzes zuständig sowie für das Thema Energieeinsparung. Zu den Schwerpunkten der Energieberatungen zählen Neuregelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), der Netzausbau und die Energieeffizienz. (08.10.2024)