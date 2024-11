Zeit: Mittwoch, 27. November 2024, 15 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E.400

Die Sitzung wird auf www.bundestag.de übertragen.

Der Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung widmet sich am Mittwoch, 27. November 2024, in einem öffentlichen Fachgespräch dem Thema „Zukunftsfähiges Wassermanagement in der Landwirtschaft“. Das Gremium erörtert langfristige Weichenstellungen in der Forschungs- und Bildungspolitik. Darüber hinaus berät das Büro für Technikfolgenabschätzung (TAB) den Bundestag bei forschungs- und technologiepolitischen Fragen. Betrieben vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT), berät es den Bundestag bei forschungs- und technologiepolitischen Fragen und liefert Analysen und Gutachten.

Die Sitzung wird live auf www.bundestag.de übertragen.

Wassermanagement in der Landwirtschaft

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt des Resilienz-Checks auf dem Wassermanagement in der Landwirtschaft. Angesichts des Klimawandels, zunehmender Dürren und ungleich verteilter Niederschläge in Deutschland muss die Landwirtschaft neue Wege finden, um mit den veränderten Bedingungen umzugehen. Effiziente Bewässerungstechniken, neue Bewirtschaftungsformen und geschlossene Produktionssysteme bieten vielversprechende Ansätze, um Wasserressourcen besser zu nutzen und die Landwirtschaft resilienter zu machen.

Im Rahmen der öffentlichen Diskussionsveranstaltung „TA im Dialog“ werden die Zwischenergebnisse des diesjährigen Resilienz-Checks vorgestellt und gemeinsam mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, Mitgliedern des Deutschen Bundestages und weiteren gesellschaftlichen Akteuren erörtert.

Folgende Fragen werden die Diskussion leiten:

Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wasserversorgung in der Landwirtschaft aus, und welche spezifischen Risiken entstehen dadurch?

Inwieweit können neue Bewirtschaftungsformen, geschlossene Produktionssysteme und innovative Bewässerungstechniken die Resilienz der Landwirtschaft erhöhen, und welche langfristigen Potenziale bieten sie?

Welche politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sind erforderlich, um eine zukunftsfähige Wasserversorgung in der Landwirtschaft zu gewährleisten, und welche Governance -Strukturen sind dafür notwendig?

Das IZT – Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung, Konsortialpartner des Büros für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), leitet den Resilienz-Check. (22.11.2024)

Programm