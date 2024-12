Liveübertragung: Donnerstag, 5. Dezember, 9 Uhr

Der Bundestag berät am Donnerstag, 5. Dezember 2024, den Gesetzentwurf der Bundesregierung „zur weiteren Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft und zur Änderung von Vorschriften für die Bundeswehr“ (20/13488). Nach knapp 70-minütiger Debatte ist die Überweisung der Vorlage an den federführenden Verteidigungsausschuss zur weiteren Beratung geplant.

Ebenfalls dem Verteidigungsausschuss überwiesen werden soll der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen zum „Abkommen vom 13. September 2024 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Litauen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich“ (20/20/14020) sowie ein weiterer Regierungsentwurf „über die Strafbarkeit der Ausübung von Tätigkeiten für fremde Mächte sowie zur Änderung soldatenrechtlicher und soldatenbeteiligungsrechtlicher Vorschriften“ (20/13957).

Erster Gesetzentwurf der Bundesregierung

„Damit die Bundeswehr angesichts der neuen sicherheitspolitischen Bedrohungslage ihre Aufgaben zur Landes- und Bündnisverteidigung ohne Einschränkungen erfüllen kann, muss insbesondere ihre personelle Einsatzbereitschaft schnellstmöglich erhöht werden“, schreibt die Regierung in ihrem ersten Gesetzentwurf. Darin ist unter anderem vorgesehen, die finanziellen Leistungen für Soldatinnen und Soldaten im Ausland zu erhöhen. Dies solle vor allem für das Personal gelten, das in der noch aufzubauenden Brigade in Litauen eingesetzt wird.

Um den Aufwuchs der Bundeswehr zu stärken, sollen Zeitsoldatinnen und -soldaten mit einer Verpflichtungsprämie motiviert werden, heißt es weiter. Auch Verbesserungen im Versorgungsrecht sind vorgesehen, sodass Soldatinnen und Soldaten nach dem Ende ihres Dienstes besser abgesichert werden. Damit die Reaktionsfähigkeit im Verteidigungsfall verbessert werden kann, soll das Arbeitszeitrecht für das militärische Personal geändert werden. Die Änderungen sollen zudem die nötige Flexibilität schaffen, Streitkräfte bestmöglich auszubilden und zum Schutz der Bevölkerung einzusetzen.

Gesetzentwurf von SPD und Grünen

Wie SPD und Grüne in ihrem Entwurf „zu dem Abkommen vom 13. September 2024 zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Republik Litauen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich“ (20/14020) schreiben, regelt das Abkommen die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Präsenz der deutschen Streitkräfte sowie für die Präsenz des zivilen Gefolges, von weiterem entsandten deutschen Personal und von deutschen staatlichen Unternehmen im Hoheitsgebiet Litauens.

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, innerhalb Europas und in unmittelbarer Nähe des Nato-Bündnisgebiets, hat gravierende Auswirkungen auf die europäische Sicherheitsordnung, heißt es in der Vorlage zur Begründung. Deutschland und seine verbündeten Staaten müssten der entstandenen militärischen Bedrohung entschlossen begegnen. „Das erfordert eine spürbare Erhöhung der Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit im Nato-Bündnis und die konsequente Ausrichtung der Bundeswehr auf Landes- und Bündnisverteidigung.“ Hierfür würden umfassend einsatzbereite Streitkräfte benötigt und insbesondere verlässlich bereitstehende, einsatzbereite Einheiten, Verbände und Großverbände.

„Die Bundesrepublik Deutschland wird deshalb eine Brigade des Deutschen Heeres nebst weiteren militärischen und zivilen Dienststellen im Hoheitsgebiet der Republik Litauen stationieren.“ Die Brigade soll unter dem Namen Panzerbrigade 45 im Jahr 2025 offiziell in Dienst gestellt werden.

Zweiter Gesetzentwurf der Bundesregierung

Da in der jüngeren Vergangenheit laut Bundesregierung Fälle bekannt geworden sind, in denen nicht verbündete fremde Mächte oder ihre Mittelsmänner frühere Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie frühere Soldatinnen und Soldaten auf Zeit zur Ausbildung eigenen Personals beschäftigt haben oder beschäftigen, soll ein neuer Straftatbestand im Wehrstrafgesetz eingeführt werden.

Die Erfassung aktiver und früherer Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Soldatinnen und Soldaten auf Zeit werde die Geheimhaltung militärischer Kenntnisse und Informationen im Interesse der Bundesrepublik Deutschland und ihrer Verbündeten selbst bei finanziell attraktiven Vergütungsangeboten fremder Mächte oder ihrer Mittelsmänner stärken, heißt es in der Vorlage (20/13957). (hau/04.12.2024)