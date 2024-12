Liveübertragung: Donnerstag, 5. Dezember, 10.25 Uhr

Um die Mindestspeicherung von IP-Adressen im Interesse einer verbesserten Verbrechensaufklärung geht es in einer Bundestagsdebatte am Donnerstag, 5. Dezember 2024. Den Abgeordneten liegt ein Gesetzentwurf der CDU/CSU-Fraktion „zur Verbesserung der Verbrechensaufklärung – Einführung einer Mindestspeicherung von IP-Adressen und Wiederherstellung der Funkzellenabfragemöglichkeit“ (20/13366) vor, der im Anschluss an die knapp 70-minütige Debatte an die Ausschüsse überwiesen werden soll. Bei den weiteren Beratungen soll der Rechtsausschuss die Federführung übernehmen. Dies gilt auch für den ebenfalls auf der Tagesordnung stehenden Gesetzentwurf der FDP-Fraktion „zur Einführung einer Sicherungsanordnung für Verkehrsdaten in der Strafprozessordnung“ (20/14022).

Schließlich wird auch der Gesetzentwurf des Bundesrates „zur Einführung einer Mindestspeicherung von IP-Adressen für die Bekämpfung schwerer Kriminalität“ (20/13748) in erster Lesung beraten und danach dem federführenden Rechtsausschuss überwiesen.

Gesetzentwurf der Union

Der Entwurf sieht die Einführung einer Mindestspeicherung von IP-Adressen und die Wiederherstellung der Funkzellenabfragemöglichkeit vor. Mit dem Gesetz sollen laut Entwurf die unionsrechtswidrigen nationalen Regelungen der Vorratsdatenspeicherung in den Paragrafen 175 und176 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) sowie des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) angepasst und auf eine dreimonatige Speicherung von IP-Adressen samt eventuell vergebener Port-Nummern zum Zwecke der Bekämpfung schwerer Kriminalität und zur Verhütung schwerer Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit begrenzt werden. Eine weitergehende und eingriffsintensivere Verpflichtung zur zusätzlichen Mindestspeicherung von Standortdaten bei mobiler Internetnutzung sei nicht vorgesehen.

Zur Begründung heißt es in dem Entwurf, bei Straftaten, die mittels Internet vorbereitet oder begangen werden, stelle die IP- Adresse des Täters häufig den einzigen, immer aber den ersten, effizientesten und schnellsten Ermittlungsansatz für die Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrbehörden dar. Ohne die Zuordnung der IP-Adresse zu einem Anschlussinhaber liefen die Ermittlungen oft ins Leere, wenn keine anderen Spuren vorhanden seien.

Bezug auf EuGH-Urteil

Der EuGH habe nunmehr in Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung ausdrücklich festgestellt, so der Entwurf weiter, dass nicht jede allgemeine und unterschiedslose Speicherung von IP-Adressen zwangsläufig einen schweren Eingriff in Grundrechte darstellt. Eine gesetzliche Pflicht zur allgemeinen und unterschiedslosen Speicherung von IP-Adressen sehe der EuGH nunmehr als verhältnismäßig an, wenn durch die Modalitäten der Speicherung ausgeschlossen ist, dass aus den IP-Adressen „genaue Schlüsse auf das Privatleben der Personen“ gezogen werden können.

Um dies sicherzustellen, müsse durch klare und präzise Rechtsvorschriften „eine wirksame strikte Trennung der verschiedenen Kategorien auf Vorrat gespeicherter Daten gewährleistet“ sein. Ziel des Gesetzes sei es daher, im Rahmen der Rechtsprechung des EuGH, des BVerfG und des BVerwG eine unionsrechtskonforme und rechtssichere Mindestspeicherung von IP-Adressen und eventuell vergebenen Port-Nummern bei Telekommunikationsunternehmen einzuführen, um den Strafverfolgungs- und Gefahrenabwehrbehörden zum Zwecke der Bekämpfung schwerer Kriminalität den Zugriff darauf zu ermöglichen.

Gesetzentwurf des Bundesrates

Die Länderkammer will die nationalen Regelungen der Vorratsdatenspeicherung an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) sowie des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) anpassen und auf eine einmonatige, statt wie die von der Union geforderte dreimonatige Speicherung von IP-Adressen samt eventuell vergebener Port-Nummern begrenzen. Eine weitergehende und eingriffsintensivere Verpflichtung zur zusätzlichen Mindestspeicherung von Standortdaten bei mobiler Internetnutzung sei nicht vorgesehen. Auch auf eine anlasslose Speicherung zum Zwecke der Gefahrenabwehr werde verzichtet.

Wie es in dem Entwurf heißt, stellt die IP-Adresse des Täters bei Straftaten, die mittels Internet begangen werden, häufig den einzigen, immer aber den ersten, effizientesten und schnellsten Ermittlungsansatz für die Strafverfolgungsbehörden dar. Ohne die Zuordnung der IP-Adresse zu einem Anschlussinhaber liefen die Ermittlungen oft ins Leere, wenn keine anderen Spuren vorhanden seien.

Regelung zur verbindlichen Speicherung

Um diese Zuordnung sicher zu ermöglichen, bedürfe es einer Regelung zur verbindlichen Speicherung von IP-Adressen durch die Internetzugangsanbieter, die die Spielräume nutzt, die der EuGH in seinem Urteil vom 20. September 2022 für die Verkehrsdatenspeicherung eröffnet habe. Infolge dieses Urteils habe das BVerfG mit Beschlüssen vom 14. Februar 2023 zwar mehrere Verfassungsbeschwerden gegen nationale Regelungen der Vorratsdatenspeicherung mangels Rechtsschutzbedürfnis nicht zur Entscheidung angenommen, aber gleichwohl festgestellt, dass die Paragrafen 175 und 176 des TKG dem Unionsrecht widersprächen und deshalb innerstaatlich nicht mehr angewendet werden dürften.

Auch das BVerwG habe infolge des Urteils des EuGH am 14. August 2023 entschieden, dass die nationalen Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung von Verkehrs- und Standortdaten in den beiden Paragrafen unionsrechtswidrig seien und wegen des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts nicht angewendet werden dürften. Die beiden Paragrafen in ihrer derzeitigen unionsrechtswidrigen Fassung seien daher zwingend zu ändern und an die Rechtsprechung des EuGH anzupassen.

Gesetzentwurf der FDP

Die FDP-Fraktion hat den „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer Sicherungsanordnung für Verkehrsdaten in der Strafprozessordnung“ (20/14022) eingebracht. Damit will die Fraktion die sogenannte „Quick Freeze“-Regelung umsetzen, die von der ehemaligen Ampel-Koalition diskutiert worden war, aber nie über den Status eines Referentenentwurfs hinauskam. Mit dem Entwurf wenden sich die Liberalen zudem gegen „eine Neuauflage der allgemeinen und unterschiedslosen Vorratsdatenspeicherung aller Verkehrsdaten“. Dies sei aufgrund der höchstrichterlichen Vorgaben rechtlich nicht möglich.

Konkret sieht der Entwurf vor, den Paragrafen 100g Absatz 6 der Strafprozessordnung neu zu fassen. Dort soll nach Willen der Fraktion „das Ermittlungsinstrument einer Sicherungsanordnung bereits vorhandener und künftig anfallender Verkehrsdaten“ eingeführt werden. „Deren Sicherung soll anlassbezogen zur Verfolgung von erheblichen Straftaten zulässig sein, soweit die Verkehrsdaten für die Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufenthaltsorts eines Beschuldigten von Bedeutung sein können“, heißt es weiter. Der Anordnung muss demnach grundsätzlich ein Richter zustimmen. „Damit wird die Menge der zu speichernden Daten auf das notwendige Maß begrenzt, da nur die bei den Anbietern von Telekommunikationsdiensten für betriebliche Zwecke ohnehin bereits vorhandenen und künftig anfallenden Verkehrsdaten gesichert werden dürfen ('Einfrieren'). Diese Daten stehen den Strafverfolgungsbehörden für eine begrenzte Zeit für eine spätere Erhebung und Auswertung zur Verfügung, die einer erneuten richterlichen Anordnung bedarf ('Auftauen')“, heißt es weiter. (mwo/scr/hau/04.12.2024)