Zeit: Mittwoch, 4. Dezember 2024, 15 bis 16 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal E 300

Die Sitzung ist öffentlich und wird auf www.bundestag.de übertragen.

Der Gesundheitsausschuss beschäftigt sich am Mittwoch, 4. Dezember 2024, mit dem Thema „Gesundheit für Alle“. Grundlage der öffentlichen Anhörung ist ein Antrag der Gruppe Die Linke (20/11427), in dem diese einen grundlegenden Umbau des Gesundheitssystems fordert. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung sei ein Menschenrecht. Dieses Recht sei durch die jetzige Ausgestaltung des Gesundheitswesens gefährdet, heißt es in der Vorlage.

Die Abgeordneten legen in ihrem Antrag 22 Reformvorschläge vor. Ein Punkt bezieht sich auf die Schaffung einer integrierten, wohnortnahen Versorgung. Demnach könnten interdisziplinäre medizinische Versorgungszentren in kommunaler Trägerschaft ambulante, stationäre und notfallmedizinische Leistungen erbringen und die Anbindung an Krankenhäuser höherer Versorgungsstufen sicherstellen. Die Linke befürwortet auch die Digitalisierung, sofern sie sich konsequent am Nutzen für die Patienten und den wissenschaftlichen Fortschritt orientiere. (pk/26.11.2024)