Zeit: Mittwoch, 4. Dezember 2024, 10.30 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3.101

Die Sitzung ist öffentlich.

Der 2. Untersuchungsausschuss, der die Umstände des deutschen Atomausstiegs untersucht, setzt am Mittwoch, 4. Dezember 2024, seine Zeugenvernehmungen in öffentlichen Sitzung fort.

Vorstandsmitglied und zwei Geschäftsführer

Als Zeugen geladen sind Tim Meyerjürgens, Mitglied des Vorstands und Chief Operating Officer von TenneT TSO, Dr. Jörg Harren, Geschäftsführer der Urenco Deutschland GmbH, Dr. Christoph Pistner, Leiter des Bereichs „Nukleartechnik & Anlagensicherheit“ des Öko-Instituts e. V. und

stellvertretender Vorsitzender der Reaktorsicherheitskommission, Dr. Martin Pache, Geschäftsführer der Westinghouse Electric Germany GmbH und eine Mitarbeiterin des Referats „Versorgungssicherheit Strom“ der Bundesnetzagentur.

Auftrag des Untersuchungsausschusses

Der 2. Untersuchungsausschuss wurde am 4. Juli 2024 vom Bundestag eingesetzt und befasst sich mit den staatlichen Entscheidungsprozessen zur Anpassung der nationalen Energieversorgung an die durch den Angriffskrieg gegen die Ukraine veränderte Versorgungslage.

Der Ausschuss hat den Auftrag, sich ein Gesamtbild von den Entscheidungsprozessen sowie deren Kommunikation an den Bundestag und an die Öffentlichkeit zu verschaffen. Dies gilt vor allem für die Entscheidungen über einen möglichen Weiterbetrieb der Kernkraftwerke. Es soll untersucht werden, welche Informationen den Entscheidungen zugrunde gelegt wurden, welche nationalen und internationalen Stellen in die Entscheidungsprozesse einbezogen wurden und ob die Einbeziehung weiterer Informationen oder Stellen sachgerecht gewesen wäre. (02.12.2024)