Ohne Aussprache stimmt der Bundestag am Donnerstag, 19. Dezember 2024, über eine Reihe von Vorlagen ab:

Senegal: Die AfD will die Rohstoffkooperation mit der Republik Senegal stärken und zum Modell für Kooperationen mit anderen afrikanischen Ländern machen. Das geht aus einem Antrag der Fraktion hervor (20/13899), über den das Parlament auf Grundlage einer Beschlussempfehlung des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung entscheidet. In der Vorlage fordern die Antragsteller die Bundesregierung auf, „unverzüglich mit einem Gesprächsangebot“ auf die neue senegalesische Regierung zuzugehen, um eine mögliche Erschließung des vor der Küste Dakars liegenden Gasfelds Yakaar-Teranga in die Wege zu leiten. Das Potenzial des „für die deutsche Wirtschaft sehr profitablen sengalesischen Rohstoffsektors und dessen lukrative Möglichkeiten“ solle durch einen „konzertierten Abschluss eines Rohstoffliefervertrages“ für deutsche Unternehmen genutzt werden, heißt es weiter. Darüber hinaus schlagen die Abgeordneten vor, die Kooperation mit Senegal im Rohstoffbereich durch Investitionen in die Infrastruktur im Rahmen wirtschaftlicher und entwicklungspolitischer Zusammenarbeit stärker zu fördern. Deutschland als Export- und Industrienation dürfe nicht länger tatenlos zusehen, wie sich insbesondere China durch Investitionen in die Infrastruktur anderer Länder neue Absatz- und Rohstoffmärkte sichere, schreibt die AfD. Senegal böte die erforderlichen Voraussetzungen für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesondere im Rohstoffsektor, die mittel- und langfristig für beide Länder profitabel sein würde, heißt es im Antrag. Leider sei aber Deutschland dabei, diese Chance zu verpassen. Es gelinge nicht, sich langfristig in ausreichender Menge Rohstoffe zu sichern, weil sich die Bundesregierung durch „klimapolitische zweck- und realitätsfremde Anspruchshaltungen behindern“ lasse, so die Kritik der AfD-Fraktion.

Vorsorgevollmacht: Die AfD-Fraktion fordert mehr Schutz vor einem möglichen Missbrauch von Vorsorgevollmachten und rechtswidrigen Eingriffen in das Vermögen betreuter Menschen. Immer mehr Menschen besäßen heute eine Vorsorgevollmacht. Werde der Vollmachtgeber plötzlich handlungsunfähig, solle die von ihm bevollmächtigte Person für ihn handeln, heißt in einem Antrag (20/13838). In der Regel würden Vorsorgevollmachten uneingeschränkt erteilt. Die Vorsorgevollmacht könne nur dann durch den Vollmachtgeber widerrufen werden, wenn dieser noch geschäftsfähig sei. Da die Vorsorgevollmacht in der Regel erst dann eingesetzt werde, wenn die Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers eingeschränkt oder nicht mehr vorhanden ist, sei die Möglichkeit des Widerrufs kein taugliches Mittel zum Schutz des Vollmachtgebers. Um insbesondere ältere Menschen vor Missbrauch zu schützen, bedürfe es einer grundlegenden Reform, heißt es in dem Antrag. Die Abgeordneten fordern unter anderem eine Pflicht zur notariellen Beurkundung von Vorsorgevollmachten. Eingeführt werden sollte zudem eine Nachweispflicht der Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers durch Vorlage eines ärztlichen Attests beim Notar, wenn der Vollmachtnehmer in keinem Verwandtschaftsverhältnis mit dem Vollmachtgeber stehe. Noch ist offen, ob über den Antrag direkt abgestimmt werden soll oder ob ihn das Parlament zur Beratung an die Ausschüsse überweist.

Binnenschifffahrt: Die AfD-Fraktion fordert die Einführung einer gesetzlichen Haftpflichtversicherung für die Binnenschifffahrt. Die Binnenschiffe auf deutschen Bundeswasserstraßen seien aktuell nicht verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, die für Schäden aufkommt, die sie durch Kollisionen mit Brücken, Schleusen, Wehren und Kaimauern, anderen Binnenschiffen, bei Grundberührungen sowie bei Wasserverschmutzungen durch Ölaustritte verursachen, heißt es im Antrag der Fraktion (20/11756), über den der Bundestag auf Grundlage einer Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses (20/13060) abstimmt. Damit trage der Steuerzahler das Betriebsrisiko, „das vom in den Verkehr bringen eines Binnenschiffes ausgeht“, schreiben die Abgeordneten.

Petitionen: Darüber hinaus stimmt das Parlament über 25 Beschlussempfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen ab, die beim Bundestag eingegangen und vom Petitionsausschuss beraten wurden. Es handelt sich um die Sammelübersichten 705 bis 729 (20/14055, 20/14056, 20/14057, 20/14058, 20/14059, 20/14060, 20/14061, 20/14062, 20/14063, 20/14064, 20/14065, 20/14066, 20/14067, 20/14068, 20/14069, 20/14070, 20/14071, 20/14072, 20/14073, 20/14074, 20/14075, 20/14076, 20/14077, 20/14078, 20/14079).

