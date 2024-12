Liveübertragung: Freitag, 20. Dezember, 13.20 Uhr

Der Bundestag berät am Freitag, 20. Dezember 2024, einen Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und Bündnis 90/Die Grünen „zur Änderung des Tierhaltungskennzeichnungsgesetzes“ (20/14034). Für die Debatte sind rund 40 Minuten eingeplant. Anschließend soll der Gesetzentwurf an die Ausschüsse überwiesen werden. Bei den weiteren Beratungen soll der Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft die Federführung übernehmen.

Gesetzentwurf von SPD und Grünen

Die Tierhaltungskennzeichnung soll auf die Außer-Haus-Verpflegung und auf weitere Schweinefleischprodukte ausgeweitet werden. Darauf zielt der Gesetzentwurf der beiden Fraktionen ab. In der Außer-Haus-Verpflegung gebe es üblicherweise nur wenige bis keine Informationen zu den Haltungsbedingungen der Tiere, von denen die Lebensmittel stammen, heißt es in dem Entwurf. Insbesondere gebe es in diesem Bereich keine verpflichtende Kennzeichnung.

Um auch in diesem Bereich dem Wunsch der Verbraucherinnen und Verbraucher nach mehr Information und Transparenz nachzukommen, soll mit dem Gesetz die Tierhaltungskennzeichnung auf diesen Bereich ausgeweitet werden. „Der Endverbraucher kann sodann durch die Einführung der verbindlichen Kennzeichnung in die Außer-Haus-Verpflegung beispielsweise im Restaurant, in Kantinen oder am Imbiss eine informierte Kaufentscheidung hinsichtlich der Haltungsbedingungen der Tiere, von denen das Lebensmittel stammt, treffen“, schreiben die Abgeordneten.

Um die Sichtbarkeit der Tierhaltungskennzeichnung zu erhöhen, soll sie ihren Vorstellungen nach außerdem auf weitere Lebensmittel, die vom Schwein stammen, ausgedehnt werden. (hau/17.12.2024)