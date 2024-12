Zeit: Mittwoch, 18. Dezember 2024, 14.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.400

Die Sitzung ist öffentlich und wird auf www.bundestag.de übertragen.

Der Ausschuss für Kultur und Medien kommt am Mittwoch, 18. Dezember 2024, zu einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

In der Sitzung wird der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limbourg, über „Desinfomation und Fake News“ im Vorfeld der Bundestagswahl berichten. Auf der Tagesordnung stehen ferner unter anderem die Berichte der Bundesregierung über die Förderung der Kulturarbeit nach dem Bundesvertriebenengesetz in den Jahren 2019 und 2020 (19/30790) sowie 2021 und 2022 (20/8320), eine Unterrichtung durch Bundestagspräsidentin Bas über den Beschluss der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung vom 4. Dezember 2023 für die grenzüberschreitende Nutzung von „KulturPass“ und „passCulture“ für die Jugend (20/10305), der Realisierungsvorschlag der Bundesregierung für ein Deutsch-Polnisches Haus (20/12100), ein Technikfolgenabschätzungsbericht „Algorithmen in digitalen Medien und ihr Einfluss auf die Meinungsbildung“ (20/4453) sowie zwei Anträge der AfD-Fraktion, auf dem ehemaligen Flugplatz Rangsdorf eine würdige Gedenkstätte für die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 zu 4errichten (20/12094) und das ostdeutsche Kulturerbe zu bewahren, indem der vollständige Name des ehemaligen Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa wiederhergestellt wird (20/13782).

Mit seinen 19 Mitgliedern ist der Ausschuss auf der Bundesebene für den gesamten Themenkomplex Kultur und Medien zuständig. Er kontrolliert zum Beispiel die kulturpolitische Förderpolitik der Bundesregierung, berät über die Zukunft der Deutschen Welle und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, entscheidet über die nationale Filmförderung mit oder diskutiert die Förderung geschichtlicher Lernorte von nationaler Bedeutung. (12.12.2024)