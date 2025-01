Der Bundestag hat am Donnerstag, 30. Januar 2025, einer Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) zugestimmt. Für den entsprechenden Gesetzentwurf der Bundesregierung (20/13952, 20/14794) stimmten die Fraktionen von SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Die AfD votierten gegen die zuvor im Ausschuss für Kultur und Medien geänderten Fassung (20/14772), die Gruppe BSW enthielt sich.

Ein Änderungsantrag (20/14782), den die AfD-Fraktion zu dem Regierungsentwurf eingebracht hatte, fand keine Mehrheit im Parlament.

Gesetzentwurf in der Ausschussfassung

Der Gesetzentwurf sieht deutliche Veränderungen in den Strukturen und der Arbeitsweise der SPK vor, die für 25 Museen, Bibliotheken, Archive und Forschungsinstitute und rund 2.000 Mitarbeiter verantwortlich ist. So soll die Stiftung zukünftig nicht mehr allein von einem Präsidenten geführt werden, sondern von einem kollegialen Vorstand aus bis zu sieben Mitgliedern. Im Gegenzug soll der Stiftungsrat von 20 auf neun Mitglieder verkleinert werden. Herausgehobene Führungspositionen sollen nur noch zeitlich befristet besetzt werden und Verbeamtungen die Ausnahme bleiben. Zudem sollen die Stiftung und ihre einzelnen Einrichtungen deutlich autonomer über den Einsatz ihrer finanziellen Mittel entscheiden können. All dies soll die SPK effizienter und international konkurrenzfähiger machen.

Gemäß eines vom Kulturausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 29. Januar 2025, mehrheitlich angenommenen Änderungsantrags von SPD, Union, Grünen und FDP bekommt die Stiftung allerdings nicht wie ursprünglich vorgesehen das Recht eingeräumt, ihren Namen eigenständig ändern zu können. Zudem bedarf die Zulegung privatrechtlicher Stiftungen zur SPK, wie etwa der „Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss“, nicht nur der Zustimmung der für Kultur und Medien zuständigen obersten Bundesbehörde, sondern auch der Zustimmung des Haushaltsausschusses und des Kulturausschusses des Bundestages. Das Gesetz soll am 1. Dezember dieses Jahres in Kraft treten. (aw/30.01.2025)