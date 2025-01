Der Ausschuss für Kultur und Medien kommt am Mittwoch, 29. Januar 2025, einer öffentlichen Sitzung zusammen.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Gesetzentwurf der Bundesregierung über die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (20/13952), ein Gespräch mit Dr. Axel Drecoll von der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Manja Krausche von der Gedenkstätte Ahrensbök und Prof. Dr. Jens-Christian Wagner von der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora über aktuelle Herausforderungen der inhaltlichen Gedenkstättenarbeit vor dem Hintergrund extremistischer Angriffe sowie sechs Anträge der AfD-Fraktion mit den Titeln „Auf dem ehemaligen Flugplatz Rangsdorf eine würdige Gedenkstätte für die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 errichten“ (20/12094), „Ostdeutsches Kulturerbe bewahren – Den vollständigen Namen des ehemaligen Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa wiederherstellen“ (20/13782), „Verständigung mit Polen verbessern – Internationales Mahnmal in Dachau um eine polnischsprachige Inschrift ergänzen“ (20/13781), „Erinnerung an die kommunistische Gewaltherrschaft in Deutschland neu aufstellen – Tag des Volksaufstandes in der DDR zum Feiertag erheben, Bau des Mahnmals beschleunigen und Wissensvermittlung gewährleisten“ (20/13622), „Die Wiederaufbauleistung der Trümmerfrauen mit einer Gedenkstätte würdigen“ (20/7667) und „Denkmal zur Erinnerung an die Verfolgung und Deportation der Deutschen aus Russland“ (20/13235).

Der Ausschuss für Kultur und Medien

Mit seinen 19 Mitgliedern ist der Ausschuss auf der Bundesebene für den gesamten Themenkomplex Kultur und Medien zuständig. Er kontrolliert zum Beispiel die kulturpolitische Förderpolitik der Bundesregierung, berät über die Zukunft der Deutschen Welle und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, entscheidet über die nationale Filmförderung mit oder diskutiert die Förderung geschichtlicher Lernorte von nationaler Bedeutung. (23.01.2025)