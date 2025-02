Liveübertragung: Dienstag, 11. Februar, 9 Uhr

Zum voraussichtlich letzten Mal in dieser Wahlperiode debattieren die Abgeordneten des Deutschen Bundestages unter der Kuppel des Reichstagsgebäudes. Knapp zwei Wochen vor der Bundestagswahl tritt das Plenum am Dienstag, 11. Februar 2025, ab 9 Uhr zusammen, um in einer Vereinbarten Debatte zur Situation in Deutschland eine Bilanz der Regierungs- und Oppositionsarbeit der vergangenen drei Jahre zu ziehen. Für die Debatte sind rund drei Stunden vorgesehen. (mtt/03.02.2025)