Zeit: Montag, 10. Februar 2025, 13 Uhr

Ort: Berlin, Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, Sitzungssaal 3101

Der Unterausschuss Globale Gesundheit kommt am Montag, 10. Februar 2025, zu einer knapp zweistündigen öffentlichen Sitzung zusammen. Zu einem Gespräch über „Rassismus und koloniale Strukturen in der globalen Gesundheit“ hat der Unterausschuss als Sachverständige Prof. Dr. Beate Kampmann vom Institut für internationale Gesundheit der Berliner Charité, Dr. Iris Hunger vom Zentrum für internationale Gesundheit (ZIG) und Laura Mkumba vom Department of Population Health Services der Duke University in North Carolina (USA) geladen.

Die Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet auf www.bundestag.de übertragen.

In einem weiteren Gespräch geht es um Kindergesundheit, chronische Erkrankungen und Ernährung. Dazu äußern sich Prof. Dr. Dr. Lothar Wieler vom Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam, Christian Schneider vom UN-Kinderhilfswerk Unicef und der Kinderarzt Dr. Christoph Wettach von der Arbeitsgruppe Klimawandel und Gesundheit. Abschließend ist eine Aussprache der Fraktionen vorgesehen.

Die Auswirkungen von Infektionskrankheiten, wie Ebola oder Tuberkulose, aber auch Antibiotikaresistenzen gehen weit über nationale Grenzen hinaus. Migrationsbewegungen schaffen neue gesundheitliche Herausforderungen. Um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen und die übergreifende Zusammenarbeit und den Austausch aller beteiligten parlamentarischen Gremien zu erleichtern, wurde in dieser Legislaturperiode der Unterausschuss Globale Gesundheit beim Ausschuss für Gesundheit eingerichtet. (06.02.2025)