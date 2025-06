Liveübertragung: Mittwoch, 4. Juni, 13 Uhr

Die Abgeordneten des Bundestages befassen sich am Mittwoch, 4. Juni 2025, voraussichtlich mit der Länge der Arbeitszeit. Die Fraktion Die Linke kündigt dazu an, einen Antrag mit dem Titel „Finger weg vom Achtstundentag – Wöchentliche Höchstarbeitszeit absenken“ vorzulegen. Die Vorlage wird im Anschluss zur weiteren Beratung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales überwiesen. (eis/03.06.2025)