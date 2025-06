Liveübertragung: Mittwoch, 4. Juni, 17.05 Uhr

Die AfD-Fraktion hat einen Antrag mit dem Titel „Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft für ausreisepflichtige Personen, insbesondere für Straftäter und Gefährder, glaubwürdig umsetzen“ angekündigt, den der Bundestag am Mittwoch, 4. Juni 2025, erstmals berät. Im Anschluss an die halbstündige Aussprache soll die Vorlage zur weiteren Beratung an den federführenden Innenausschuss überwiesen werden. (vom/02.06.2025)