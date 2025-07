Der Bundestag hat am Dienstag, 8. Juli 2025, ohne Aussprache den Einspruch des Abgeordneten Luigi Pantisano (Die Linke) gegen einen ihm in der Plenarsitzung am Freitag, 27. Juni 2025, erteilten Ordnungsruf zurückgewiesen. Für die Zurückweisung stimmten CDU/CSU, AfD, SPD und Bündnis 90/Die Grünen.

Pantisano hatte eine Aussage des AfD-Abgeordneten Dr. Bernd Baumann zur Migrationspolitik in einem Zwischenruf als Lüge bezeichnet und daraufhin den Ordnungsruf erhalten. Dieser sei rechtswidrig, so der Abgeordnete, da er weder Ordnung und Würde des Bundestages verletzt und lediglich auf eine „wissentlich geäußerte Unwahrheit“ reagiert habe. (ste/08.07.2025)