Liveübertragung: Dienstag, 8. Juli, 12.35 Uhr

Der Bundestag beschäftigt sich am Dienstag, 8. Juli 2025, in erster Lesung gut eineinhalb Stunden lang mit dem Etatentwurf des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Der Einzelplan 09 des Bundeshaushalts 2025 (21/500) umfasst Ausgaben von 9,0 Milliarden Euro gegenüber 11,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Bundesministerin Katherina Reiche (CDU) kann mit etwas höheren Einnahmen (1,6 Milliarden Euro) als zuletzt (2024: 1,5 Milliarden Euro) rechnen. Der Einzelplan 09 soll nach den bis Freitag, 11. Juli, andauernden Beratungen sämtlicher Einzelpläne des Bundes an den Haushaltsausschuss überwiesen werden.

Innovation, Technologie, neue Mobilität

Der größte Teil der geplanten Ausgaben entfällt auf den Bereich „Innovation, Technologie und neue Mobilität“, für den 4,4 Milliarden Euro eingeplant sind (2024: 4,5 Milliarden Euro). Auf die „neue Mobilität“ entfallen davon 451,6 Millionen Euro (2024: 587,4 Millionen Euro). Darin enthalten ist unter anderem ein „Zukunftsinvestitionsprogramm für Fahrzeughersteller und die Zulieferindustrie sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte für transformationsrelevante Innovationen und regionale Innovationscluster“ mit 227,5 Millionen Euro (2024: 303,6 Millionen Euro). Für die Titelgruppe „Digitale Agenda“ sind 540,7 Millionen Euro vorgesehen (2024: 596 Millionen Euro).

2,3 Milliarden Euro (2024: 2,3 Milliarden Euro) sind für die Förderung von Luft- und Raumfahrt in den Etat eingestellt, von denen 939,1 Millionen Euro als Beitrag an die Europäische Weltraumorganisation ESA in Paris gehen (2024: 1,0 Milliarden Euro).

1,13 Milliarden Euro für Mittelstandsförderung

Der Mittelstand soll laut Haushaltsplan mit 1,1 Milliarden Euro unterstützt werden (2024: 1,2 Milliarden Euro). Mehr als die Hälfte davon – 649,3 Millionen Euro - sind Zuweisungen für betriebliche Investitionen und wirtschaftsnahe Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) (2024: 679,4 Millionen Euro).

Für „Energie und Nachhaltigkeit“ sind im Etatentwurf 1,1 Milliarden Euro vorgesehen (2024: 3,3 Milliarden Euro). Die Absenkung ist unter anderem damit zu begründen, dass sowohl der Titel „Finanzierung der LNG-Standorte“ (Flüssiggas-Terminals) (2024: 1,2 Milliarden Euro) als auch der Titel „Investitionen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität im Ausland“ (2024: 735 Millionen Euro) wegfallen.

Ausgabenblöcke in Sondervermögen verschoben

Der Rückgang bei den Ausgaben des Ministeriums ist vor allem darauf zurückzuführen, dass aus dem Etat des Ministeriums 835 Millionen Euro für die Finanzierung der Deutschen Energy Terminal GmbH, der „Floating Storage and Regasification Units“ (FSRU, schwimmende Speicher-Wiederverdampfungsanlagen als Bestandteil der Lieferkette für Flüssigerdgas (LNG)) und der FSRU-Standorte herausgenommen wurden. Sie sind jetzt im Wirtschaftsplan des Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität enthalten. Im Haushalt 2024 waren noch 1,17 Milliarden Euro dafür im Wirtschaftsetat eingestellt.

Darüber hinaus sind nun die Investitionen zum Schutz des Klimas und der Biodiversität im Ausland mit 635 Millionen Euro im Klima- und Transformationsfonds (KTF), einem weiteren Sondervermögen des Bundes, verortet. Im Etat 2024 des Wirtschafts- und Klimaschutzministeriums war dieser Titel noch mit 735,01 Millionen Euro veranschlagt. (hau/01.07.2025)