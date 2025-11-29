Liveübertragung: Mittwoch, 3. Dezember, 19.15 Uhr

Ein von der AfD-Fraktion angekündigter Antrag mit dem Titel „Den organisierten Betrug im Einbürgerungsverfahren stoppen – Das Verfahren betrugssicher neu konzipieren sowie bestehende Betrugsfälle aufdecken und darauf beruhende begünstigende Verwaltungsakte revidieren“ steht am Mittwoch, 3. Dezember 2025, auf der Tagesordnung des Parlaments. Nach halbstündiger Debatte soll der aktuell noch nicht vorliegende Antrag dem federführenden Innenausschuss zur weiteren Beratung überwiesen werden. (hau/28.11.2025)