Zeit: Mittwoch, 3. Dezember 2025, 18 bis 19.30 Uhr

Ort: Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 2.200



Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages (Kiko) hat sich am Mittwoch, 3. Dezember, in einem rund anderthalbstündigen öffentlichen Fachgespräch mit dem Thema „Blinde Flecken (1. Teil: Careleaver – Volljährig, aber nicht bereit?) befasst. Careleaver sind junge Menschen, die in einer stationären Einrichtung der Jugendhilfe wie einer Pflegefamilie oder Wohngruppe gelebt haben und am Übergang in ein eigenständiges Leben stehen. Der Begriff stammt aus dem Englischen und bedeutet “Fürsorge-Verlasser„. Da diese jungen Erwachsenen oft mit 18 Jahren die Betreuung verlassen und dann keinen familiären Rückhalt haben, ist dieser Schritt häufig mit Unsicherheiten und besonderen Herausforderungen verbunden.

Die Kommission zur Wahrnehmung der Belange der Kinder (Kinderkommission, KiKo) ist ein Unterausschuss des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihre fünf Mitglieder haben eine ganz spezielle Aufgabe: die Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche. (03.12.2025)