Initiativen gegen die Einsamkeit

Gesundheit/Antrag - 05.01.2021 (hib 20/2021)

Berlin: (hib/PK) Die FDP-Fraktion fordert Initiativen gegen Einsamkeit. Das Phänomen betreffe alle Bevölkerungsgruppen, von der Kindheit bis in das hohe Erwachsenenalter. Immer mehr Menschen in Deutschland fühlten sich einsam, heißt es in einem Antrag (19/25249) der Fraktion.

Die Abgeordneten fordern eine Expertenkommission, um das Phänomen Einsamkeit und dessen Auswirkungen auf den Einzelnen und die Gesellschaft zu evaluieren. Auf Basis der Empfehlungen der Experten sollte ein Aktionsplan ausgearbeitet werden, um Einsamkeit in allen Altersgruppen zu bekämpfen.