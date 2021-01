Linke fragt nach Mikrofinanzierung

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 05.01.2021 (hib 22/2021)

Berlin: (hib/JOH) Welche Gelder Mikrofinanzanbieter von der Bundesregierung oder der KfW-Bankengruppe seit 2015 erhielten oder noch erhalten, ist Thema einer Kleinen Anfrage (19/25519) der Fraktion Die Linke. Sie will auch wissen, welche fünf Länder in diesem Zeitraum am meisten gefördert wurden und wie speziell im Kontext der deutschen Förderung kambodschanischer Mikrofinanzdienstleister zwischen Mikrofinanzförderung und Förderung von Krediten für Kleinst-, kleinere und mittlere Unternehmen ((K)KMU) unterschieden wird.