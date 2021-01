Noch keine belastbaren Angaben zu Corona-Sofortprogramm

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 08.01.2021 (hib 43/2021)

Berlin: (hib/JOH) Zu den Planungen in den jeweiligen Themenfeldern des Corona-Sofortprogramms sind laut Bundesregierung noch keine belastbaren Angaben möglich, da es aktuell noch zu Anpassungen und Verschiebungen bei den Bedarfen kommen kann. Das schreibt sie in einer Antwort (19/25591) auf eine Kleine Anfrage (19/24847) der AfD-Fraktion. Bestehende Projekte und Programme des Sofortprogramms in Bereichen wie Stabilisierung von Flüchtlings- und Krisenregionen, Ernährung sowie Gesundheit und Pandemiebekämpfung listet die Bundesregierung im Anhang auf.