Fragen zur Bremer Außenstelle des Bamf

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 08.01.2021 (hib 44/2021)

Berlin: (hib/PK) Mit der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) befasst sich die Linksfraktion in einer Kleinen Anfrage (19/25432). Die Bundesregierung habe parlamentarische Fragen zur skandalisierten Entscheidungspraxis des Bamf in Bremen falsch, irreführend oder nicht beantwortet, heißt es in der Anfrage. Die Abgeordneten wollen wissen, warum bestimmte Fragen nicht beantwortet wurden.