Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 08.01.2021 (hib 45/2021)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/25392) nach Heimarbeit in Bundesbehörden. Die Abgeordneten wollen wissen, in welchem Umfang derzeit in welchen Behörden für wie viele Mitarbeiter Heimarbeit oder mobiles Arbeiten ermöglicht wird.