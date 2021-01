FDP thematisiert Parksituation für Lkw an Bundesautobahnen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 14.01.2021 (hib 70/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach der Parksituation für Lkw an Bundesautobahnen erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/25719). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Lkw-Stellplätze es aktuell entlang der Bundesautobahnen gibt und wie sich diese Zahl in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat. Gefragt wird auch, wie die Prognosen der Regierung hinsichtlich der benötigten und vorhandenen Lkw-Abstellmöglichkeiten auf Rastanlagen entlang von Bundesautobahnen bis 2030 lauten.