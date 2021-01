Wettergeschützte Wartemöglichkeiten an Bahnhöfen im Saarland

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 18.01.2021 (hib 79/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) verfügen nahezu alle Bahnhöfe im Saarland über wettergeschützte Wartemöglichkeiten. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer ergänzenden Antwort (19/25724) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/24052) und führt in der Anlage zu der Antwort die entsprechenden Verkehrsstationen und Bahnsteige auf. Aufgelistet werden außerdem die Pkw-Parkmöglichkeiten und Fahrrad-Abstellmöglichkeiten an den Bahnhöfen des Saarlandes.