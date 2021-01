Rückgang der Maßnahmen zur Arbeitsförderung

Arbeit und Soziales/Antwort - 20.01.2021 (hib 85/2021)

Berlin: (hib/CHE) Die Eintritte in Maßnahmen der Arbeitsförderung im Rahmen des SGB II (Zweites Buch Sozialgesetzbuch) sind im Zuge der Corona-Pandemie zurückgegangen. Das geht aus der Antwort (19/25684) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/25443) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hervor.

So wurden im August 2020 rund 64.000 Eintritte in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gezählt. Im Bestand wurden insgesamt rund 278.000 Geförderte ausgewiesen. Im August 2019 lagen die entsprechenden Werte demnach bei rund 99.000 Eintritten beziehungsweise rund 325.000 Geförderten im Bestand. Die Bundesregierung betont in der Antwort, dass auch während der Corona-Pandemie die Förderung langzeitarbeitsloser Menschen Priorität habe.