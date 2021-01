Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Kleine Anfrage - 20.01.2021 (hib 86/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion erkundigt sich nach den Folgen der CO2-Bepreisung für die Preise im Baubereich. Die Abgeordneten thematisieren in einer Kleinen Anfrage (19/25629) auch die Emissionswerte in für den Bau relevanten Branchen und deren Entwicklung in den vergangenen zehn Jahren.