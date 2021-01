Beitragszahlungen in der Künstlersozialkasse

Arbeit und Soziales/Antwort - 22.01.2021 (hib 97/2021)

Berlin: (hib/CHE) Vom 1. Januar bis 30. November 2020 sind in rund 15.000 Fällen Vollstreckungsersuche wegen rückständiger Beitragszahlungen für die Künstlersozialkasse (KSK) an das jeweilige Hauptzollamt gerichtet worden. Diese Zahlen nennt die Bundesregierung in einer Antwort (19/25871) auf eine Kleine Anfrage (19/25467) der Fraktion Die Linke. In der Antwort heißt es weiter, dass im genannten Zeitraum 8.464 Ruhensmahnungen an Versicherte versandt worden seien. Im durchschnittlichen Mittel pro Monat habe deren Anzahl unter dem Mittelwert des Vorjahres (2020: 769 Ruhensmahnungen pro Monat, 2019: 779 Ruhensmahnungen pro Monat) gelegen.