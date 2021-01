607 Gefährder im PMK-Bereich „religiöse Ideologie“

Inneres und Heimat/Antwort - 22.01.2021 (hib 97/2021)

Berlin: (hib/STO) Mit Stand vom 4. Januar dieses Jahres sind im Bereich der „Politisch motivierten Kriminalität - religiöse Ideologie“ laut Bundesregierung 607 Personen als Gefährder und 530 als „Relevante Personen“ eingestuft gewesen. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/25939) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/25515) weiter ausführt, hielten sich Ende vergangenen Jahres mit Stand 4. Januar 346 Gefährder und 462 Relevante Personen aus dem genannten Phänomenbereich in Deutschland auf. In Deutschland in Haft befanden sich den Angaben zufolge Ende 2020 (Stand: 4. Januar) nach Kenntnis des Bundeskriminalamtes 102 Gefährder und 24 Relevante Personen aus diesem Phänomenbereich.