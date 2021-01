Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 25.01.2021 (hib 102/2021)

Berlin: (hib/ROL) Da sich die „Agenda von der Biologie zur Innovation“ (BIO-IT) derzeit noch in der Ausgestaltung befindet, ist eine abschließende Aussage zu den Inhalten zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/25945) auf die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/25341) zu BIO-IT und zum Stand der Entwicklung bei der Konvergenz von IT und Biologie in Deutschland. Die Bioinformatik sei eine interdisziplinäre und konvergierende junge Technologie. Die Marktentwicklungen, die Ausprägung von wichtigen Akteuren und die Ausbildung nachhaltiger Wertschöpfungsketten seien unabhängig von derzeit sichtbaren, internationalen Leuchttürmen erst im Entstehen.

Gleichzeitig betont die Bundesregierung, dass die Voraussetzungen für Bio-IT-Innovationen in Deutschland in vielen Bereichen sehr gut seien. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) habe mit seinen diversen Förderangeboten, etwa im Rahmen des ERA-Netzes „ERASynBio“ oder der Initiative „Nächste Generation biotechnologischer Verfahren - Biotechnologie 2020+“ hierzu einen wesentlichen Beitrag geleistet. Die Entwicklung von Infrastrukturen beziehungsweise Plattformkonzepten, wie zum Beispiel sogenannte DNA-Foundries, sei eine Möglichkeit, um BioIT-relevante Disziplinen stärker miteinander zu vernetzen und damit den Wissens- und Technologietransfer weiter zu stärken. Zudem unterstütze die Bundesregierung auch die vielfältigen Möglichkeiten der Vernetzung der Biowissenschaften mit der Robotik und der Elektronik.