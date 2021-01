Bundesregierung: Positive Bilanz zu Corona-Videos

Kultur und Medien/Antwort - 26.01.2021 (hib 106/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Kosten der Produktion der „#besondereHelden“-Videos zur Eindämmung der Corona-Infektionen im Auftrag des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung haben sich auf rund 318.000 Euro belaufen und die Kosten für das Marketing der Kampagne im Fernsehen, im Internet und den Sozialen Medien auf rund 1,76 Millionen Euro. Dies teilt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/25769) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/25530) mit. Die zentrale Botschaften der Videos „Geht nicht feiern“, „Reduziert eure Kontakte konsequent“ und „Bleibt zu Hause“ hätten sich vor allem an die „besonders mobile und kontaktfreudige Gruppe“ der 16- bis 29-Jährigen gerichtet. Die Gesamtreichweite sei mit 57 Prozent in der Zielgruppe „sehr hoch“ ausgefallen und die Videos seien als „sympathisch, gut gemacht, glaubwürdig, humorvoll und ansprechend“ bewertet worden. Dies habe eine anschließende Evaluation im Rahmen eines sogenannten Posttests ergeben.