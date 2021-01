Keine Erkenntnisse zu Waffen-Herkunft bei Wiener Anschlag

Inneres und Heimat/Antwort - 26.01.2021 (hib 108/2021)

Berlin: (hib/STO) Der Bundesregierung liegen mit Stand vom 19. Januar nach eigenen Angaben keine Erkenntnisse zu Aufenthalten des Attentäters in Deutschland vor, der am 2. November vergangenen Jahres den dschihadistischen Terroranschlag in Wien beging. Auch liegen ihr mit Stand 19. Januar keine Erkenntnisse zur Herkunft der bei der Tat in Wien durch den Attentäter verwendeten Waffen oder deren vorheriger Verwendung bei anderen Straftaten vor, wie aus ihrer Antwort (19/26004) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/25148) weiter hervorgeht.