Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 27.01.2021 (hib 125/2021)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland seit 2015 teilweise oder ganz unbewohnbar geworden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/25962) unter anderem danach, wie hoch nach Kenntnis der Bundesregierung die seit 2015 pro Jahr entstandenen Schäden an Flüchtlingsunterkünften in Deutschland sind.