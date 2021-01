FDP fordert mehr Chancengleichheit für Frauen

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Antrag - 28.01.2021 (hib 133/2021)

Berlin: (hib/AW) Um mehr Chancengleichheit für Frauen zu erreichen, fordert die FDP-Fraktion Änderungen in der Arbeitsmarktpolitik, dem Steuersystem und in der Altersvorsorge. Aus der Corona-Krise müssten Lehren gezogen werden, heißt es in dem entsprechenden Antrag (19/26187). Es müssten Standards geschaffen werden für die Vereinbarkeit von Familien- und Sorgearbeit mit der Teilnahme an Weiterbildungen, auch für Eltern in Elternzeit. Dafür müssten auch Möglichkeiten für ein zeit- und ortsflexibles Arbeiten geschaffen werden.

Die Steuerklasse III soll nach dem Willen der Liberalen abgeschafft werden, damit sich in der Steuerklasse IV die Abzugsbeträge beider Ehepartner stärker am jeweiligen Anteil am Bruttoarbeitslohn orientieren. Zudem soll die Steuerbefreiung für Arbeitgeber für Leistungen zur Unterbringung und Betreuung für nicht schulpflichtige Kinder auf schulpflichtige Kinder bis zum zwölften Lebensjahr erweitert werden. Darüber hinaus will die FDP das Rentensplitting erleichtern und auch für Unverheiratete öffnen. Ebenso soll das eine Splittung der Rentenpunkte für befristete Zeiträume wie Kindererziehungs- und Pflegezeiten ermöglichen.