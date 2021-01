FDP-Fraktion fordert Kampf gegen Tropenkrankheiten

Gesundheit/Antrag - 28.01.2021 (hib 133/2021)

Berlin: (hib/PK) Die FDP-Fraktion fordert einen entschlossenen Kampf gegen sogenannte vernachlässigte Tropenkrankheiten. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) litten mehr als eine Milliarde Menschen an solchen Krankheiten, die unbehandelt zu chronischen Beschwerden, Behinderungen oder auch zum Tod führten, heißt es in einem Antrag (19/26119) der Fraktion.

Die Abgeordneten fordern unter anderem, bei der Umsetzung der WHO-Roadmap (2021-2030) zur Bekämpfung dieser Krankheiten eine Vorreiterrolle einzunehmen. Es sollten zudem sektorübergreifende und transdisziplinäre Ansätze zur Bekämpfung der Krankheiten gefördert werden.