Linksfraktion fragt nach Tierversuchen

Verteidigung/Kleine Anfrage - 03.02.2021 (hib 151/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über Tierversuche der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (19/26074) will sie unter anderem wissen, wie viele Tiere welcher Arten zwischen 2000 und 2020 in Einrichtungen der Bundeswehr und im Rahmen von Forschungsaufträgen an Universitäten oder anderen Einrichtungen im Auftrag der Bundeswehr verwendet wurden. Zudem möchte sie über die Art und den Zweck der Tierversuche beziehungsweise Forschungsaufträge informiert werden.