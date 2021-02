Keine Elektrifizierung der Strecke Rosenheim-Mühldorf

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 04.02.2021 (hib 154/2021)

Berlin: (hib/HAU) Die Bundesregierung hält nach eigener Aussage die Elektrifizierung der Bahnstrecke Rosenheim- Mühldorf mittelfristig für „nicht erforderlich“. Im Zuge der Bewertung der Ausbaustrecke Regensburg-Mühldorf- Rosenheim sei nicht genügend Nachfrage festgestellt worden, um die hohen Kosten einer Streckenführung des Schienengüterverkehrs am Knoten München und den dort befindlichen Güterverkehrsanlagen vorbei zu rechtfertigen, heißt es in der Antwort der Bundesregierung (19/26080) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/25750). Eine verkürzte Streckenführung bis Mühldorf (Ausbaustrecke Regensburg-Landshut-Mühldorf) sei positiv bewertet und in den Vordringlichen Bedarf aufgenommen worden, schreibt die Regierung. Auch diese Maßnahme diene der Entlastung des Knotens Münchens, „da damit für Züge insbesondere aus München-Riem und dem Chemiedreieck eine neue Route in Richtung Norden eröffnet wird“.