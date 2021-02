Linke fragt nach Baumaßnahmen am Fliegerhorst Büchel

Verteidigung/Kleine Anfrage - 05.02.2021 (hib 156/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über die Umbaumaßnahmen am Fliegerhorst Büchel und den Folgen für die Sicherstellung der nuklearen Teilhabe. In einer Kleinen Anfrage (19/26133) will sie unter anderem wissen, wann die Verlegung von Teilen des Luftwaffengeschwaders 33 von Büchel an die Ausweichstandorte beginnt und wie viele Flugzeuge und wie viel Personal verlegt werden. Zudem möchte sie erfahren, wie der Flugbetrieb im Rahmen der nuklearen Teilhabe auf dem Fliegerhorst Büchel gewährleistet wird, wenn während der Baumaßnahmen keine Fanganlagen für Kampfflugzeuge zur Verfügung stehen.