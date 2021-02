AfD fragt nach personeller Einsatzbereitschaft

Verteidigung/Kleine Anfrage - 05.02.2021 (hib 156/2021)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion will über die personelle Einsatzbereitschaft der Bundeswehr informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/26200) möchte sie unter anderem erfahren, welche Tagesdienststärke alle Dienststellen und Einheiten an den Werktagen im Jahr 2019 hatten und bis zu welcher Führungsebene die Tagesdienststärke regelmäßig gemeldet wird. Zudem will sie wissen, wie hoch die Gesamtzahl der Überstunden der Soldaten an den Werktagen war.