Linke fragt nach Belegrechten für Kitas

Verteidigung/Kleine Anfrage - 05.02.2021 (hib 157/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion will über Belegrechte der Bundeswehr in Kindertageseinrichtungen informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/26289) will sie unter anderem wissen, an welchen Standorten von 2018 bis 2020 Vereinbarungen über Belegrechte in Kitas für die Kinder von Bundeswehrangehörigen bestanden. Zudem möchte sie erfahren, welche Kosten dadurch entstanden und mit welchen Kosten die Bundeswehr bis 2023 rechnet.