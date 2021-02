Linke fragt nach Aktivitäten der Bundeswehr in Kitas

Verteidigung/Kleine Anfrage - 05.02.2021 (hib 158/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke möchte über die Aktivitäten der Bundeswehr in Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe unterrichtet werden. In einer Kleinen Anfrage (19/26288) will sie unter anderem wissen, an welchen Standorten Soldaten von 2018 bis 2020 solche Einrichtungen besucht haben, an welchen Standorten Kooperationen oder Patenschaften mit solchen Einrichtungen bestanden, Spendensammlungen durchgeführt wurden oder die Bundeswehr solche Einrichtungen mit Dienstleistungen oder Infrastruktur unterstützt hat.